После атаки ВСУ на Кубани повреждено более 80 домов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Около 80 частных и пять многоквартирных домов получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северский район Краснодарского края в минувшую среду, 18 ноября. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«После атаки БПЛА в Северском районе 18 ноября повреждены 78 частных и 5 многоквартирных домов. В течение дня в муниципалитете работала специальная комиссия по оценке ущерба», — сказзано в официальном сообщении ведомства.

Ранее региональные власти уточняли, что количество пострадавших в результате налета дронов на Северский район увеличилось до девяти человек.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на четверг, 19 ноября, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над российскими регионами 53 украинских беспилотника.