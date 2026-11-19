Хакеры «убили» Еврокомиссию: главный орган ЕС вышел из строя как минимум на 10 дней Фото: REUTERS.

Еврокомиссия подверглась масштабной кибератаке, последствия которой устраняли более десяти дней. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

По данным издания, хакеры могли получить доступ к персональной информации сотрудников ЕК. Из-за атаки перестали работать внутренние сервисы, позволяющие управлять зарплатными ведомостями, оформлять отпуска и подавать заявки на возмещение медицинских расходов. Инцидент обсуждали даже на еженедельном совещании высшего руководства Еврокомиссии.

«Комиссия считает, что ей удалось локализовать большую часть атаки, но полный масштаб ущерба остается неясным», — рассказал источник Politico.

Специалисты CERT-EU установили, что злоумышленники использовали общедоступный инструмент искусственного интеллекта ARTEX, предназначенный для поиска уязвимостей в компьютерных системах.

Для защиты инфраструктуры Еврокомиссия временно отключила несколько приложений. Большинство из них уже восстановили, однако отдельные сбои продолжаются. Следователи пока не выяснили, удалось ли хакерам похитить личные данные работников.

Ранее Politico сообщило о кибератаках на европейских чиновников через мессенджеры. Злоумышленники пытались получить доступ к их аккаунтам, рассылая вредоносные сообщения. Под угрозой оказалась служебная переписка представителей институтов Евросоюза.