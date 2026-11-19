Из-за атаки БПЛА возле Альметьевска пострадали несколько гражданских объектов Фото: Алексей ФОКИН.

Утром в четверг вражеские беспилотники атаковали юго-восток Татарстана. Вблизи Альметьевска под удар попали резервуары для хранения нефти, сообщили 19 ноября в пресс-службе главы республики.

Возгорание удалось ликвидировать. Помимо нефтехранилищ, повреждения от осколков получили и некоторые гражданские объекты. Жертв и пострадавших в результате атаки, как уточнили в пресс-службе, нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Накануне атаке вражеских беспилотников подвергся Северский район Краснодарского края. Как уточнили в оперативном штабе региона, в результате удара 18 ноября повреждения получили 78 частных домовладений и пять многоквартирных домов. Ранее сообщалось, что при атаке на Северский район пострадали несколько человек.