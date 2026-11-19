В МВД рассказали, в каких случаях придется ли менять паспорт Фото: Александр Подгорчук.

Проставление ненадлежащей подписи в полученном паспорте гражданина РФ не служит основанием для признания документа недействительным. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве уточнили, что случаи, по которым паспорт признается недействительным, указаны в п. 8 ст. 9 федерального закона № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

«Данный перечень является исчерпывающим и не содержит такого основания, как проставление заявителем ненадлежащей подписи в полученном паспорте», — сказано в заявлении министерства.

Согласно положениям закона, паспорт теряет юридическую силу по истечении срока действия, при непригодности для дальнейшего использования, в случае выдачи нового удостоверения личности, а также при его утрате или хищении. Помимо этого, документ признается недействительным при прекращении гражданства РФ, смерти владельца или невостребованности в течение установленного трехлетнего срока.

Также в список входят оформление документа по поддельным, подложным или недействительным бумагам и его изготовление на фальшивом бланке. Кроме того, паспорт становится недействительным спустя 90 дней после смены фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения либо изменения пола.

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