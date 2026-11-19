Статистика ЮНЕСКО по безопасности журналистов за 2024–2025 годы обошла стороной гибель российских корреспондентов, ставших жертвами действий киевского режима. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментарий дипломата прозвучал в связи с открытием 35-й сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации (МПРК).
В докладе, как отметила Захарова, отсутствуют сведения о четырёх погибших медиаработниках из России — Семёне Ерёмине, Юлии Кузнецовой, Александре Мартемьянове и Никите Гольдине. Захарова напомнила, что Одри Азуле, возглавлявшая ЮНЕСКО до ноября 2025 года, не только отказывалась давать оценку этим преступлениям, но и не включала смерти российских журналистов в общую статистику. Нынешний гендиректор организации Халед Аль-Анани, по её мнению, унаследовал искажения, из-за чего документ перестал быть надёжным источником о положении дел с безопасностью журналистов.
Ранее Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на реакцию профильных международных организаций, прежде всего ЮНЕСКО, в связи с разрушением объектов культурного наследия Вооружёнными силами Украины. Она выразила уверенность, что свидетельства «варварских действий» будут доведены до широкой международной общественности.