Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Статистика ЮНЕСКО по безопасности журналистов за 2024–2025 годы обошла стороной гибель российских корреспондентов, ставших жертвами действий киевского режима. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментарий дипломата прозвучал в связи с открытием 35-й сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации (МПРК).

В докладе, как отметила Захарова, отсутствуют сведения о четырёх погибших медиаработниках из России — Семёне Ерёмине, Юлии Кузнецовой, Александре Мартемьянове и Никите Гольдине. Захарова напомнила, что Одри Азуле, возглавлявшая ЮНЕСКО до ноября 2025 года, не только отказывалась давать оценку этим преступлениям, но и не включала смерти российских журналистов в общую статистику. Нынешний гендиректор организации Халед Аль-Анани, по её мнению, унаследовал искажения, из-за чего документ перестал быть надёжным источником о положении дел с безопасностью журналистов.

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на реакцию профильных международных организаций, прежде всего ЮНЕСКО, в связи с разрушением объектов культурного наследия Вооружёнными силами Украины. Она выразила уверенность, что свидетельства «варварских действий» будут доведены до широкой международной общественности.