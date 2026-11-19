На лице Лерчек появились синяки: онкобольная блогерша изменила внешность после помилования Фото: REUTERS.

Помилованная президентом России блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, призналась, что увеличила губы во время борьбы с раком. Об этом знаменитость рассказала во время трансляции.

Во время общения с подписчиками зрители заметили синяки на губах блогерши и поинтересовались, не прибегала ли она к косметологическим процедурам. Чекалина подтвердила догадки поклонников, объяснив, что давно хотела снова сделать инъекции.

«И, может быть, для вас странно, что я как больная это делаю, но не знаю. Я спросила у врача, мне разрешили. Я продолжаю жить обычной жизнью», — рассказала Лерчек.

Блогерша также поделилась подробностями предстоящего лечения в Китае. По ее словам, местные специалисты пока не определили окончательно, подходит ли ей CAR-T-терапия. Для принятия решения потребуются дополнительные обследования.

Ранее Лерчек показала последствия химиотерапии, которую проходит из-за рака желудка четвертой стадии. Блогерша опубликовала фотографии отекшего лица и призналась, что перестала нравиться себе в зеркале. Она также рассказала о тяжелом самочувствии во время лечения, сопровождавшемся обмороками и тошнотой.