В день пропажи мужчина сошел на берег и не вернулся на свое судно в порту Чжоушань. Фото: Global Look Press\Keystone Press Agency

Российского моряка из Владивостока Игоря Доценко, который пропал 8 ноября в Чжоушане в Китае, нашли мертвым. Мужчина погиб. Об этом сообщила его сестра Анжелика в социальной сети.

В день пропажи мужчина сошел на берег и не вернулся на свое судно. Жена Игоря рассказала, что был свидетель, который видел последние действия моряка. Тот заметил как моряк садился в такси. Дальше - тишина. Семья забила тревогу и начались поиски. И вот спустя почти все недели появились печальные известия - Доценко погиб.

«К сожалению, мы не нашли моего брата живым. Его тело было найдено в воде на территории Китая», - написала Анжелика.

Супруга моряка тоже подтвердила страшную новость в своих социальных сетях. У погибшего остался годовалый сын.

Сейчас перед семьей стоит тяжелая задача - нужно организовать перевозку тела на родину. Предстоят хлопоты с перелетами и похоронами. Родные обратились за помощью.

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