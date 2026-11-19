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Центробанк РФ зафиксировал резкий рост нарушений со стороны кредитных организаций при оформлении кредитных каникул. За девять месяцев 2026 года количество жалоб увеличилось на 57%, достигнув примерно 4,4 тысячи обращений. Об этом со ссылкой на статистику регулятора пишут «Известия».

По данным регулятора, заемщики чаще всего сталкиваются с необоснованными отказами, затягиванием сроков рассмотрения заявок, а также с неправомерным начислением процентов и штрафов во время действия отсрочки. Всплеск нарушений происходит на фоне рекордного спроса. Только во втором квартале за каникулами обратились свыше 300 тысяч человек.

По закону право на отсрочку имеют граждане, чей среднемесячный доход за два месяца до подачи заявления упал более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущий год, а также пострадавшие от чрезвычайных ситуаций. Банк может отказать лишь при несоответствии этим условиям, повторном обращении по тому же кредиту, банкротстве заемщика или наличии судебного решения о взыскании долга.

Эксперты отмечают, что кредиторы нередко требуют лишние справки или вместо положенной по закону отсрочки навязывают собственные программы реструктуризации с высокой переплатой. При необоснованном отказе специалисты советуют требовать письменное разъяснение и направлять жалобу в ЦБ России, финансовому уполномоченному или в суд.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказывал об условиях оформления кредитных каникул в 2026 году, продолжительности отсрочки и требованиях к заемщикам.