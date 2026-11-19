ЦБ: тестирование инвесторов для выхода на крипторынок могут начать к 1 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Банк России рассчитывает подготовить к 1 декабря 2026 года нормативные требования для допуска инвесторов к торгам криптовалютой, в том числе систему тестирования. Организованные торги, как ожидается, начнутся уже после этой даты. Об этом 19 ноября сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния на полях Уральской конференции НАУФОР

По словам Габунии, биржи смогут организовать торги криптовалютой с 22 ноября. Однако это не означает, что операции стартуют сразу, поскольку участникам рынка потребуется время на подготовку.

Зампред ЦБ отметил, что регулятор рассчитывает завершить все необходимые процедуры к 1 декабря. При этом фактическое начало торгов, по его оценке, вероятнее всего, состоится позднее этой даты.

Ранее KP.RU писал, что директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин ожидает постепенного развития российской криптоинфраструктуры в течение 2027 года. По его словам, по мере ее расширения клиенты иностранных криптобирж смогут переходить под российскую юрисдикцию.