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Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения и с президентом России Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Я хорошо лажу с обоими [президентом Путиным и Зеленским - прим. ред.]», — сказал Трамп.
Американский лидер также добавил, что российский лидер и Зеленский «очень разные люди».
Заявление Трампа прозвучало на фоне его переговоров с Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Встречал лидеров двух стран продлилась чуть менее часа. Главной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта. Помимо этого, лидеры обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений и подготовку к трёхстороннему саммиту с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал прошедшую беседу как хорошую и отметил, что Путин вышел со встречи в отличном настроении.