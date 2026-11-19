Reuters: встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина показала дефицит влияния Европы Фото: REUTERS.

Встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае продемонстрировала ограниченность политического влияния Европы. К такому выводу пришел обозреватель Reuters Рон Буссо.

По оценке журналиста, Евросоюз остается одним из крупнейших торговых объединений мира, однако практически не участвует в принятии важнейших международных решений. Брюссель оказался в стороне от ключевых переговоров, касающихся украинского конфликта и ситуации вокруг Ирана.

«Геополитическая мощь блока не соответствует его экономическому весу», — подчеркнул Буссо.

Среди причин сложившейся ситуации обозреватель выделил внутренние разногласия в ЕС, необходимость согласовывать внешнеполитические решения между всеми участниками объединения и зависимость европейской обороны от США и НАТО.

По мнению автора, одних реформ Евросоюзу будет недостаточно для укрепления международных позиций. Без серьезных изменений Европа рискует окончательно остаться за пределами переговоров, от которых зависят ее собственные безопасность и экономика.

Ранее научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил, что Евросоюз не может выступать посредником в урегулировании украинского конфликта. Эксперт объяснил это тем, что европейские государства уже заняли сторону Киева. При этом он признал закономерным желание Брюсселя участвовать в обсуждении вопросов европейской безопасности.