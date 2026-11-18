Лукьянов объяснил, почему Европа не может быть посредником в украинском урегулировании. Фото: REUTERS.

Европа не может стать посредником для Москвы и Киева в украинском урегулировании, считает научный директор Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Ни о каком европейском посреднике речи быть не может. Потому что посредником не может быть тот, кто уже занял позицию одной из сторон фронта», - сказал Лукьянов в интервью ТАСС.

Он отметил, что США с приходом администрации Дональда Трампа декларируют отстранённость от обеих сторон конфликта, чего ЕС не делает. При этом Лукьянов назвал закономерным стремление Европы участвовать в принятии решений по европейской безопасности.

Как Евросоюз резко меняет свою риторику по отношению к Москве и теперь безуспешно пытается инициировать диалог с ней, чтобы сесть за стол переговоров по Украине, читайте здесь на KP.RU.

Накануне замглавы российского МИД Рябков также заявил, что Европа не будет участвовать в переговорах по Украине.

При этом президент РФ Владимир Путин выразил сомнения в стремлении ЕС к завершению конфликта.