Ларри Пойндекстер в фильме "Американский ниндзя – 2: Схватка"

Американский актер Ларри Пойндекстер, снимавшийся в сериалах «Друзья», «Санта-Барбара» и «Как я встретил вашу маму», скончался в возрасте 66 лет после ДТП. Об этом сообщает издание Deadline.

Трагедия произошла вечером 14 ноября, когда артиста сбил автомобиль при переходе дороги. Пойндекстера доставили в больницу, где он провел следующие четыре с половиной дня. Однако спасти его медикам не удалось. Актер умер утром 18 ноября, когда ему должны были провести операцию из-за переломов ребер.

За свою карьеру Пойндекстер появился почти в 200 фильмах и телепроектах. Зрителям он также запомнился по боевику «S.W.A.T.», сериалам «Санта-Барбара» и «Дни нашей жизни». Последней работой артиста стал четвертый сезон «Адвоката Линкольна».

Кроме того, в 1990-х годах Пойндекстер выступал в составе кантри-группы The High Lonesome. У актера остались супруга Кэрол Криццер и двое сыновей.

Ранее в США скончался актер Стейси Кич, известный по фильмам «Американская история X» и сериалу «Побег». Причиной смерти стали проблемы с сердцем. За годы работы в кино он исполнил десятки ролей, а в 2019 году получил звезду на голливудской Аллее славы.