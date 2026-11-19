Кушнер отметил, что будет обсуждать с участниками переговоров в Берлине работу коалиции желающих Фото: REUTERS.

Американский эмиссар Джаред Кушнер отправился в Берлин для проведения переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами Европы. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Х.

«Мы с вами направляемся в Берлин для консультаций с президентом Зеленским и европейскими лидерами на встрече коалиции желающих. Нашими приоритетами в этой поездке являются дальнейшее укрепление тесной координации с Украиной и Европой, работа над единой позицией по ключевым элементам прочного мира», - написал политик в публикации.

Кушнер уточнил, что также намерен вместе с участниками диалога обсудить дальнейшие шаги для организации новых переговоров по Украине. По его словам, будущие контакты будут проводиться с большим количеством стран.

Напомним, что последняя трехсторонняя встреча России, США и Украины проходила в Абу-Даби на прошлой неделе. Переговоры длились два дня - с 10 по 11 ноября. Как отмечал глава российской делегации Владимир Мединский, стороны детально обсуждали архитектуру безопасности Европы после завершения конфликта.