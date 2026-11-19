В Кремле рассказали, как прошла встреча Путина и Трампа в Китае Фото: REUTERS.

Переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне в целом прошли хорошо. Такую оценку встрече дал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Беседа глав двух государств состоялась 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Сначала президенты ненадолго появились перед журналистами, после чего продолжили разговор за закрытыми дверями.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин покинул переговоры с Трампом в отличном настроении. По его словам, встреча носила подготовительный характер перед трехсторонним саммитом с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Этот формат переговоров впервые объединил лидеров России, США и Китая.