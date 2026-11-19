Пашинян анонсировал публикацию проекта новой конституции Армении Фото: REUTERS.

Предварительный проект новой конституции Армении будет обнародован на следующей неделе. Об этом премьер-министр республики Никол Пашинян заявил в ходе заседания правительства.

«На следующей неделе будет опубликован предварительный проект новой конституции Армении», — сообщил глава армянского кабмина.

Ранее Пашинян неоднократно заявлял о необходимости принятия нового основного закона, который, по его словам, обеспечит «жизнеспособность страны в новых геополитических условиях». Кроме того, он утверждает, что положения декларации о независимости, на которых базируется действующая конституция, несут для Армении угрозу войны.

Глава правительства также не исключил проведения досрочных парламентских выборов для принятия новой конституции в случае, если властям не удастся убедить оппозицию поддержать проект и вынести его на референдум.