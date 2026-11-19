ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-57 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Военно-космические силы (ВКС) России пополнились очередной партией истребителей пятого поколения Су-57. Машины Министерству обороны передала Объединённая авиастроительная корпорация, входящая в «Ростех», сообщила пресс-служба госкорпорации.

Все самолёты успешно прошли заводские испытания в полном объёме. Поступившие в войска машины получили модернизированные бортовые системы и обновлённый комплекс вооружения.

В Ростехе подчёркивают: Су-57 сегодня — ключевая машина в линейке оперативно-тактической авиации и наиболее проверенный в реальных боевых условиях истребитель пятого поколения. Он способен нести передовые средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты. Следующие партии самолетов уже находятся в производстве.

Ранее ОАК госкорпорации «Ростех» изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Поставка выполнена в рамках гособоронзаказа.