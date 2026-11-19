В Москве прощаются с бывшим вице-премьером РФ Михаилом Полтораниным, фото: Виктор Чернов/GLOBAL LOOK PRESS

В траурном зале больницы в Коммунарке прошла церемония прощания с Михаилом Полтораниным, бывшим вице-премьером России. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В четверг около 11 утра прошла церемония прощания с Полтораниным, включавшая отпевание. Его похоронят на кладбище в деревне Губцево, Новая Москва. В этот день в больнице собрались родные, друзья и коллеги для проводов.

В понедельник Максим Полторанин, сын Михаила Полторанина, сообщил о смерти своего отца в возрасте 87 лет. Это произошло в больнице в Коммунарке. Михаил Полторанин занимал должность заместителя председателя правительства в 1992 году. В 2026 году ему исполнилось бы 87 лет, 22 ноября.

Напомним, что Полторанин родился 22 ноября 1939 года в Лениногорске, Казахская ССР. Он занимал пост министра печати и информации, был заместителем председателя правительства РФ, руководил комиссией по архивам при президенте России и был народным депутатом СССР.