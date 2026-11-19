Два пассажирских поезда в Крым стоят на кубанской станции Тамань Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Два пассажирских поезда, следовавших из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, стоят на станции Тамань-Пассажирская в Краснодарском крае после временного прекращения движения по Крымскому мосту. Всего из-за атаки ВСУ задерживаются три состава, сообщил 19 ноября оперативный штаб Кубани в "Максе".

Пассажиры двух поездов обеспечены всем необходимым. Еще один состав, направлявшийся к мосту, задержался на другой станции. В Тамани также организовали помощь людям, ожидающим электричку, им предоставляют воду и горячее питание.

На месте работают пункты обогрева и волонтеры, дежурит машина скорой помощи. Движение по Крымскому мосту приостановили после ночной атаки украинских беспилотников. Пострадавших, по данным Минтранса России, нет, специалисты оценивают причиненный ущерб.