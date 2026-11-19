ВСУ ударили по Крымскому мосту в третий раз, движение перекрыто Фото: Виталий ПАРУБОВ.

В ночь на 19 ноября 2026 года украинские боевики вновь нанесли удар по Крымскому мосту. ВСУ атаковали объект трижды с начала недели. В настоящий момент движение по мосту приостановлено. Об этом оповестил глава Крыма Сергей Аксенов на канале в "Макс".

Глава Крыма призвал доверять только официальным источникам информации. Сергей Аксенов также попросил не распространять на платформах непроверенные сведения.

Третий удар ВСУ по Крымскому мосту 19 ноября

Данные о новом ударе появились в 01:35 19 ноября. Экстренные службы, по информации местных властей, оперативно прибыли к месту происшествия. Специалисты уже проводят оценку причиненного мосту ущерба. Более детальная информация будет приведена позже, известил глава Крыма.

Пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в Минтрансе.

Обстановка и движение на Крымском мосту

На официальном канале Крымского моста также появились данные о случившемся. Там уведомили о временном перекрытии движения. Стоит напомнить, что после последних ударов ВСУ специалистам удалось восстановить железнодорожное движение по мосту. Оно было доступно 18 ноября.

Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста также временно приостановлено, сообщили в Минтрансе.

Минтранс Крыма ранее в среду сообщил, что полуостров возобновляет автобусное сообщение с некоторыми городами. Ряд маршрутов останутся каждодневными. Планировалось восстановить сообщение уже 19 ноября. В том числе, власти были намерены запустить автобусы с полуострова в Москву и Минск. Пока неизвестно, как последние удары повлияют на это решение регионального Минтранса.

В настоящий момент проезд по Крымскому мосту остается закрытым. Можно предположить, что железнодорожное сообщение с полуостровом восстановят быстро. Так было в предыдущие дни. Автомобильное движение недоступно несколько суток на фоне повреждений конструкций моста.

Последние новости об ударах ВСУ по Крымскому мосту

Боевики ВСУ начали атаковать Крымский мост с 16 ноября. Той ночью движение по объекту приостановили до середины дня. В Керчи развернули оперативный штаб. Региональные власти напомнили жителям и гостям Крыма о паромном сообщении между полуостровом и материковой частью страны.

Уже спустя сутки украинские дроны снова атаковали Крымский мост. Жителей и гостей региона попросили воздержаться от поездок в направлении поврежденного объекта. Движение по нему вновь приостановили.

Военкор KP.RU Александр Коц писал, что главным калибром мощной атаки на мост стали британские ракеты Storm Shadow. Над Черным морем в течение прошедших дней часто замечали самолет-разведчик Британии RC-135W Rivet Joint. Он работал на крымском направлении. Американцы, по его мнению, тоже не могли не знать о готовящейся атаке на Крымский мост.