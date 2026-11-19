Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Пекин и Вашингтон выбрали верный путь сосуществования Китая и США. Об этом сообщил телеканал CCTV.

Заявление прозвучало перед трёхсторонней встречей лидеров России, США и Китая, которая пройдёт в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС 19 ноября. Си Цзиньпин и Трамп встретились в резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в четверг. Двусторонняя встреча стала третьим очным контактом Си Цзиньпина и Дональда Трампа за текущий год. В мае Трамп посетил Пекин, а в сентябре Си Цзиньпин прибыл в Вашингтон.

По данным Центрального телевидения КНР, на нынешней встрече главы государств обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция