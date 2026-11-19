Запрет продажи вейпов на территории Астраханской области продлится до 1 марта 2032 года Фото: Алексей БУЛАТОВ.

С марта 2027 года на территории Астраханской области полностью прекратится продажа вейпов и спецжидкостей для них. Об этом информирует пресс-служба областной думы.

Ограничительные меры вступят в силу 1 марта 2027 года и продлятся ровно пять лет, то есть до 1 марта 2032 года. Автором проекта закона стал глава местного парламента Игорь Мартынов. Он уточнил, что системы нагревания табака и стики под действие нового правила не попадут.

«Электронные сигареты активно распространяются среди подростков, но не являются безвредными. Их аэрозоли могут содержать никотин, токсичные химические соединения и частицы металлов», - подчеркнул спикер думы.

Мартынов также акцентировал внимание на том, что курение подобных устройств провоцирует стойкую никотиновую зависимость. Более того, это вызывает серьезные сбои в работе сердца, сосудов и органов дыхания.

KP.RU прежде сообщал, что такое же ограничение ждет и жителей Ленинградской области. С 1 марта следующего года по всей территории региона будет запрещена продажа вейпов.