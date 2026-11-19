Лидер КНР назвал исторической и прорывной свою беседу с главами РФ и США Фото: REUTERS.

Председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, открывая встречу в Шэньчжэне с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, назвал её "прорывной". По словам китайского лидера, это историческое событие, которое происходит впервые в истории.

«Первый в истории трехсторонний саммит в подобном формате носит поистине прорывное значение», - заявил председатель Си.

Китайский лидер подчеркнул, что мир становится безопасным благодаря дружественным отношениям между великими державами, тогда как конфликты приводят к дестабилизации и хаосу. Он призвал сообща бороться с глобальными вызовами, а не устраивать противостояние.

Ранее KP.RU сообщил, что переговоры Путина и Трампа на саммите АТЭС в Шэньчжэне перед трёхсторонней встречей прошли успешно, заявил Песков. Президенты кратко пообщались с журналистами, затем продолжили беседу за закрытыми дверями.