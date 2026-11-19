ЦБ не исключил роста ключевой ставки при отсутствии замедления инфляции Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Центробанк РФ не исключает повышения ключевой ставки, если инфляция продолжит оставаться на повышенном уровне без признаков замедления, однако базовый сценарий по-прежнему предполагает ее снижение. Об этом на коммуникационной сессии регулятора сообщил советник председателя ЦБ России Кирилл Тремасов.

«Если инфляция будет оставаться на повышенном уровне и мы не будем видеть сигналов замедления, еще раз повторюсь, повышение ключевой ставки может стать таким возможным сценарием. Но базовый сценарий все-таки предполагает, что ставка будет снижаться», — подчеркнул он.

По словам Тремасова, текущую денежно-кредитную политику регулятор оценивает как умеренно жесткую. Для возобновления цикла снижения ставки ЦБ необходимо убедиться, что инфляционные процессы развернулись вниз, а устойчивый рост цен смещается в диапазон четырех-пяти процентов.

Кроме того, на решения регулятора в 2027 году продолжит влиять фактор выбытия производственных мощностей. Как уточнил Тремасов, если их восстановление пойдет по неблагоприятному сценарию, это создаст дополнительные проинфляционные риски и потребует более жесткой политики.

Накануне председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что для достижения экономических целей ставку сохранят высокой. Жесткая политика направлена на умеренный рост, улучшение благосостояния и развитие бизнеса. По ее словам, высокие ставки контролируют инфляцию, несмотря на возможные трудности.