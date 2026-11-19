Из-за притупления вкуса курильщики могут добавлять в пищу больше соли, сахара и острых приправ. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Курение может заметно ухудшить вкусовые ощущения. Из-за воздействия никотина и смол рецепторы на языке теряют чувствительность, поэтому привычная еда кажется пресной, рассказал терапевт Андрей Кондрахин. Об этом пишет «Абзац».

«При курении химические вещества приводят к тому, что эти сосочки практически погибают. И рано или поздно у человека падает чувствительность настолько, что он не ощущает разницу между горячим и холодным, сладким и соленым», – отметил Кондрахин.

По словам врача, из-за притупления вкуса курильщики могут добавлять в пищу больше соли, сахара и острых приправ. Это, как пояснил Кондрахин, усиливает раздражение слизистой желудка и может способствовать развитию гастрита и язвы.

Влияние курения на вкусовые ощущения изучали и ученые из Университета Аристотеля в Салониках. С помощью обследования языка они обнаружили деформацию вкусовых сосочков и ухудшение их кровоснабжения у курильщиков. Согласно результатам исследования, почти у 80% участников заметно снижалась чувствительность к вкусам.

Ранее сайт KP.RU писал, как отказаться от курения и справиться с никотиновой зависимостью. Несмотря на то, что многие курильщики понимают вред этой привычки и хотят бросить, их часто останавливает страх перед синдромом отмены.