Трамп в ходе трехсторонней встречи с Путиным и Си Цзиньпином заявил о ядерном оружии Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в ходе трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином призвал Москву, Пекин и Вашингтон объединить усилия в сфере нераспространения ядерного оружия.

Глава Белого дома также сообщил, в рамках переговоров также запланировано обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине.

Напомним, главы трех государств впервые собрались за одним столом в подобном трехстороннем формате. Площадкой для саммита, проходящего 19 ноября на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне, стала государственная резиденция «Цилинь Шаньчжуан».

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция