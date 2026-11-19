Отданные россиянам 520 миллионов рублей составляют 7,2% от общей суммы хищений Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В июле - сентябре 2026 года российские банки вернули пострадавшим от аферистов гражданам более 520 миллионов рублей. Данная сумма составляет 7,2% от общего объема краж. Об этом сообщил Центральный банк России на своем официальном сайте.

«В III квартале сохранилась положительная динамика объема возмещений: банки компенсировали клиентам, пострадавшим от мошенников, свыше 520 млн рублей, или 7,2% от общей суммы хищений», - следует из публикации.

По данным ЦБ РФ, подобная тенденция указывает на укрепление механизмов защиты клиентских средств. Банки в стране продолжают повышать эффективности процедур возврата похищенных финансов.

Ранее в Центробанке заявили, что в российском государстве снижается число случаев с обнаружением поддельных банкнот. В текущем году данное количество сократилось на 21%.