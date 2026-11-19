Бизнес-джет, в котором могут быть Уиткофф и Кушнер, приземлился в Берлине Фото: REUTERS.

Бизнес-джет Bombardier Global 7500, на борту которого могут находиться спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, совершил посадку в аэропорту Берлина. Это следует из данных систем отслеживания полетов, изученных агентством РИА Новости.

Согласно полетной информации, воздушное судно, которое Стивен Уиткофф регулярно использует для зарубежных командировок, вылетело из аэропорта Майами около 03:00 по московскому времени и направилось на восток. Приземление в столице Германии состоялось приблизительно в 11:45 по Москве.

Ранее американский портал Axios со ссылкой на представителя администрации США сообщал, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер намерены провести в Берлине встречу с делегациями Украины и европейских государств. По информации собеседника издания, ключевыми темами предстоящих переговоров станут выработка гарантий безопасности для Киева, а также подготовка плана по восстановлению украинской экономики.