Ростех поставил в войска РФ новую партию систем «Планшет-М-ИР» Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Российская армия получила свежую партию артиллерийских боеприпасов «Краснополь-М2» и продолжает получать системы управления огнем «Планшет». Военные поставки были переданы холдингом «Высокоточные комплексы», входящий в состав Ростеха. Об этом рассказала пресс-служба госкорпорации.

«Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех поставил заказчику очередную партию управляемых снарядов «Краснополь-М2», которые позволяют с дистанции в десятки километров попасть в малоразмерную цель», - заявили в компании.

Новые системы «Планшет-М-ИР» на бронированной базе и в переносном варианте работают в одной связке с умными боеприпасами. Они помогают артиллеристам максимально быстро и точно уничтожать цели.

Тем временем российские бойцы продолжают выполнять задачи в рамках проведения СВО. Недавно они поразили в Ровенской области электроподстанцию, обеспечивающую работу ВСУ.