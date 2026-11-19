Аксёнов: движение поездов по Крымскому мосту восстановят к 16:00. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, прерванное после украинской атаки, планируют возобновить около 16:00 мск. Об этом в "Максе" написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Движение поездов по Крымскому мосту будет восстановлено ориентировочно с 16:00 сегодняшнего дня», — написал Аксёнов.

Он также посоветовал гражданам отслеживать данные Минтранса республики обо всех альтернативных маршрутах для пассажиров.

Крымский мост подвергся очередной атаке беспилотников в ночь на 19 ноября. Удар стал третьим за последние несколько дней. В результате были повреждены конструкции сооружения. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о террористическом акте. По предварительным данным, пострадавших при атаке нет. Движение по автомобильной и железнодорожной частям моста временно приостановлено. В настоящий момент специалисты оценивают нанесённый ущерб. ВСУ атакуют Крымский мост с 16 ноября.