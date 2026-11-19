Трамп заявил о необходимости решения международных проблем, несмотря на разногласия Фото: REUTERS.

Вашингтон призывает Москву и Пекин совместно разрабатывать новый инструментарий для решения актуальных международных проблем, несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Есть иногда недопонимания... Но никакие из проблем никогда не решались, используя старые инструментарии. Нужно продолжать их обсуждать, работать вместе. И, работая вместе, мы действительно выбираем новый путь решения этих проблем», — сказал Трамп на встрече с лидерами России и КНР.

Помимо этого, глава Белого дома обратился к Москве и Пекину с призывом объединить усилия трех держав в области нераспространения ядерного оружия.

Напомним, лидеры России, США и Китая впервые собрались за одним столом в подобном трехстороннем формате. Встреча прошла 19 ноября на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне, площадкой для переговоров стала государственная резиденция «Цилинь Шаньчжуан».

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция