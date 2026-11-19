Страны АТЭС приняли декларацию об энергобезопасности Фото: REUTERS.

На 33-й встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) принят ряд документов, включая итоговую декларацию. Об этом свидетельствуют итоговые материалы саммита.

Итоговая декларация содержит 23 пункта, посвящённых дальнейшему развитию АТР и взаимодействию внутри него.

В список принятых документов вошли декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года, рамочная основа сотрудничества по цифровизации торговли на 2027–2030 годы, заявление об использовании цифровых и новых технологий, а также план действий по взаимосвязанности.

33-я встреча лидеров АТЭС прошла в Шэньчжэне 18-19 ноября под председательством Китая. В АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россия. Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что саммит АТЭС показал Западу альтернативу бюрократии ЕС.