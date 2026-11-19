Политик Флориан Филиппо. Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Саммит АТЭС в Шэньчжэне продемонстрировал западным государствам реальную альтернативу европейской бюрократии и поддержке Украины. Об этом в соцсети X заявил французский политик Флориан Филиппо.

По его оценке, Франция сегодня «зажата» между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Владимиром Зеленским и опустилась до уровня «захолустной провинции устаревшего Евросоюза».

Выход из сложившейся ситуации политик видит в разрыве с Брюсселем: европейским государствам, считает он, пора покинуть ЕС и вновь сосредоточиться на отстаивании собственных национальных интересов.

Саммит АТЭС в 2026 году принимает Шэньчжэнь. Мероприятие проходит 18-19 ноября. В четверг на полях саммита состоится трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая. В ходе выступления на пленарном заседании саммита президент Владимир Путин заявил, что Россия выступает с инициативой создания Большого евразийского партнёрства.

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