Диетолог посоветовала отдавать предпочтение пельменям в фабричной упаковке. Фото: Олег УКЛАДОВ.

Врач-диетолог, эндокринолог Ксения Потмальникова рассказала, как выбрать качественные и безопасные пельмени. По словам специалиста, употребление некачественных продуктов чревато сальмонеллезом. Об этом пишет Lenta.ru.

«Внимательно читайте состав. Выбирайте категорию пельменей «А» или «Б». Она указывает на содержание мяса в фарше: в категории «А» его должно быть более 80 процентов, в «Б» – от 60 до 80. Самые дешевые пельмени обычно категории «В» или «Г», где мяса менее 60 процентов», – рекомендовала эксперт.

Диетолог посоветовала отдавать предпочтение пельменям в фабричной упаковке, поскольку у развесного продукта невозможно проверить состав. Также стоит обратить внимание на цену. По словам врача, лучше не покупать полуфабрикаты дешевле 250 рублей за килограмм.

Насторожить должны мясо механической обвалки, большое количество пищевых добавок и слишком долгий срок хранения. Если пельмени слиплись, покрылись трещинами или приобрели желтоватый оттенок, от покупки лучше отказаться: это может говорить о нарушении условий хранения.

Ранее биохимик Анна Дивинская рассказала о полезных свойствах пельменей и объяснила, почему не стоит полностью исключать их из рациона.