Объявлен состав спикеров Международного муниципального форума в Москве. Фото: Anton Gvozdikov/Shutterstock/Fotodom

В Москве 23–24 ноября пройдет Международный муниципальный форум (ММФ-2026). В деловой программе мероприятия примут участие представители федеральных министерств и ведомств, региональных и городских властей, муниципальных администраций, деловых объединений и молодежных организаций. Об этом сообщили организаторы форума.

Среди заявленных спикеров — министр экономического развития Максим Решетников, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, заместитель руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко и председатель Российского союза молодежи Дмитрий Покровский.

Также среди выступающих — заместитель руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко, председатель Российского союза молодежи Дмитрий Покровский, генеральный директор Союза российских городов Андрей Максимов, генеральный директор ООО «Центр испытаний и экспертиз» Алексей Березовский, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Аркадий Гершман, директор Международного центра инновационного местного самоуправления Нейла Акрими и директор Центра развития креативной экономики ЦСР Юлия Петенко.

В программу вошли около 25 сессий по пяти направлениям: экономика и инновации, международные отношения, устойчивое развитие муниципалитетов, кадровая политика и молодежные инициативы.

К дискуссиям присоединятся руководители федеральных ведомств, губернаторы, представители городских парламентов и муниципальных администраций разных стран. Они рассмотрят вопросы привлечения инвестиций, модернизации инфраструктуры, подготовки специалистов и международного партнерства.

Отдельным событием станет шестой Международный форум низкоуглеродных городов НЕАСПЕК ЭСКАТО ООН. На нем рассмотрят вопросы устойчивого развития городов Азиатско-Тихоокеанского региона и решения экологических проблем в условиях роста населения и потребности в современной инфраструктуре.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что муниципалитеты становятся самостоятельными участниками международного взаимодействия. По его словам, площадка позволит обменяться опытом и перевести отдельные успешные практики в системную работу.