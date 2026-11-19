WSJ: встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина ознаменовала конец однополярного мира Фото: REUTERS.

Первая в истории встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином ознаменовала завершение эпохи однополярного мира. К такому выводу пришли журналисты американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

По оценке издания, переговоры трех лидеров в китайском Шэньчжэне стали очередным свидетельством ослабления мирового порядка, при котором Соединенные Штаты занимали доминирующее положение.

Кроме того, встреча продемонстрировала несостоятельность попыток западных государств добиться международной изоляции Москвы. Несмотря на усилия Запада, Россия продолжает участвовать в обсуждении важнейших вопросов мировой политики наравне с США и Китаем, отмечает WSJ.

Трехсторонние переговоры проходят 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее западные СМИ обратили внимание на появление Путина рядом с Трампом и Си Цзиньпином на общей фотографии участников саммита. Российский президент впервые за девять лет присоединился к такому снимку лидеров АТЭС. Журналисты расценили это как доказательство провала попыток изолировать Россию на международной арене.