Дания одобрила соглашение о расширении военного присутствия США в Гренландии. Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ Global Look Press

Парламент Дании одобрил соглашение по безопасности с США, которое расширяет возможности американского военного присутствия в Гренландии. За ратификацию документа проголосовали 109 депутатов, против не выступил никто, следует из трансляции заседания на сайте законодательного органа.

Трехстороннее соглашение между США, Данией и Гренландией было подписано 22 сентября. Документ дополняет действующий с 1951 года договор об обороне острова и предусматривает создание новых американских военных объектов в двух пунктах: в Нарсарсуаке на юге Гренландии и в Местерсвиге на востоке.

В начале ноября обновленные условия сделки о сотрудничестве в сфере арктической безопасности утвердил парламент самой Гренландии — Инатсисартут. Пересмотренная редакция договора закрепляет расширение военного присутствия США в Арктическом регионе, сохраняя при этом базовые рамки прежних договоренностей между сторонами.