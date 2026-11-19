Инициативу объяснили курсом на защиту здоровья граждан Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Татарстане с 1 марта 2027 года запретят розничную торговлю вейпами и курительными жидкостями. Соответствующий закон местные депутаты утвердили на заседании Госсовета республики.

Инициативу объяснили курсом на защиту здоровья граждан. По словам чиновников, они изучили успешный опыт других субъектов страны и решили тоже принять меры. Стоит отметить что данный закон уже работает в 22 регионах России.

«Мы принимаем данное решение не первыми и действуем в рамках уже сложившейся правоприменительной практики», - сказал глава комитета Госсовета Татарстана по экономике и цифровому развитию Рягат Хусаинов.

Парламентарий уточнил, что новые правила торговли будут действовать в регионе пять лет - до марта 2032 года.

Ранее аналогичный закон приняли власти Астраханской области. В регионе перестанут продавать вейпы с марта следующего года.