Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский отвечает на трёхсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС военными провокациями. Об этом на заседании Постсовета ОБСЕ заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, продолжение конфликта на Украине полностью устраивает Зеленского. Дипломат обратил внимание, что главаря киевского режима волнует лишь «имиджевый удар» по России, который, как тот полагает, доказал бы якобы способность Киева диктовать Москве свои условия. Однако, подчеркнул Полянский, этим он доказывает лишь полное пренебрежение к дипломатическим усилиям других сторон.

Сегодня в Шэньчжэне проходят трёхсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Встреча стала первой в истории личной встречей глав России, Китая и США. Ранее Трамп заявлял, что стороны в ходе переговоров обсудят конфликт на Украине.

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