Полянский: Киев боится обнародования правды о потере Константиновки Фото: REUTERS.

Отсутствие реакции со стороны украинских властей на предложение России провести гуманитарную операцию в Константиновке с участием иностранных журналистов свидетельствует о нежелании Киева раскрывать правду о потере контроля над городом. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, текст его выступления поступил в распоряжение агентства ТАСС.

«Киевский режим боится, что в результате вскроется, что этот город он давно потерял и сегодня обстреливает там своих же бывших соотечественников», — сказал Полянский на заседании Постсовета ОБСЕ.

По словам Полянского, остающиеся в населенном пункте мирные жители ежедневно подвергаются угрозе гибели из-за ударов и минирования со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако представители западных делегаций на площадке ОБСЕ игнорируют эту ситуацию.

«Кто-то в этом зале сегодня хоть словом обмолвился о судьбе этих людей, ежедневно рискующих погибнуть от украинских ударов и мин?», — сказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ.

Ранее в Кремле заявили, что Москва призывает Запад повлиять на Киев по гумпоперации в Константиновке. Россия рассчитывает, что США и Европа используют свое влияние на украинские власти для организации гуманитарной миссии.