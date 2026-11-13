Песков: РФ призывает Запад повлиять на Киев по гумпоперации в Константиновке Фото: Иван МАКЕЕВ.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил 13 ноября, в пятницу, что Москва призывает Соединенные Штаты Америки, а также европейские страны побудить Киев согласиться на проведение гуманитарной операции в Константиновке.

В беседе с журналистами, представитель Кремля отметил, что европейцы говорят о своем стремлении к миру. И если это правда, они должны использовать свое влияние на Украину в реализации гуманитарной миссии в Константиновке.

В Кремле рассчитывают, что предложение президента России Владимира Путина об организации гуманитарной миссии в Константиновке получит практическое развитие.

Также представитель Кремля отметил, что участие Евросоюза в мирном процессе станет возможным только после того, как Брюссель продемонстрирует реальную готовность к диалогу.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по примеру операции в Алешках. Российский лидер заявил, что в городе остаются около 400–500 мирных жителей, а на разминирование территории потребуется пять суток.