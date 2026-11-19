Лавров: атмосфера переговоров лидеров РФ, Китая и США была теплее погоды Фото: Евгения ГУСЕВА.

Атмосфера переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина была теплее, чем погода на улицах Шэньчженя. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, трехсторонняя встреча глав трех государств началась в 11:30 мск 19 ноября, а завершилась - в 12:58 по мск. Встреча продлилась около полутора часов. По словам Путина, у стран большое количество совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, включая и конфликт на Украине.

Несколько минут назад Владимир Путин покинул площадку встречи. Председатель КНР Си Цзиньпин проводил российского президента до машины.

Также сообщалось, что с российской стороны во встрече лидеров РФ, Китая и США в переговорах участвовали Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Андрей Белоусов и Кирилл Дмитриев.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция