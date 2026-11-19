Число пострадавших при атаке БПЛА на Курск выросло до 11 Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Количество пострадавших в результате атаки на Курск увеличилось до 11 человек. Об этом 19 ноября сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале на платформе MAX. Ранее глава региона информировал о девяти пострадавших, в том числе ребенке.

По словам Хинштейна, среди получивших ранения — женщины, находившиеся в частной клинике и частном секторе. Губернатор уточнил, что травмы у них несерьезные.

Глава региона также заявил, что в результате атаки серьезно пострадала гражданская инфраструктура. По его словам, поблизости от места происшествия нет объектов, представляющих военный интерес.

Ранее KP.RU рассказывал о последствиях атаки на Курск 19 ноября: обломки беспилотников и взрывная волна повредили жилые дома, здание Арбитражного суда, Центральную городскую библиотеку и медицинский колледж. Несколько автомобилей загорелись, а жильцам пострадавших домов власти пообещали помощь и компенсации.