В Кремле рассказали об атмосфере на встрече лидеров России, США и Китая Фото: REUTERS.

Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прошли в хорошей атмосфере. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Представитель Кремля положительно оценил обстановку на встрече глав трех государств. При этом Ушаков уточнил, что подробностями состоявшегося разговора поделится лично Путин.

Переговоры прошли 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это первая встреча лидеров России, США и Китая в подобном формате.

Ранее Ушаков сообщил, что Путин остался в отличном настроении после отдельных переговоров с Трампом. По его словам, двусторонняя беседа носила подготовительный характер перед встречей с участием Си Цзиньпина. Президенты России и США сначала ненадолго появились перед журналистами, после чего продолжили общение за закрытыми дверями.