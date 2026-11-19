Медведев: над миром нависла угроза третьей мировой Фото: Александр ГЛУЗ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что современная международная обстановка напоминает ситуацию накануне Ялтинской конференции 1945 года. По его словам, мир находится под угрозой третьей мировой войны.

«Отсылка в этой связи к Ялте абсолютно закономерна. Мир, как и тогда, находится в крайне сложном положении: над ним висит угроза третьей мировой», — написал Медведев в своем канале на платформе MAX.

Он также отметил, что встреча руководителей России, Китая и США определила ведущую роль трех держав в формировании новой архитектуры международной и европейской безопасности, контроле над вооружениями и урегулировании крупных региональных конфликтов.

При этом Медведев заявил, что Европа утратила влияние на принятие ключевых решений. По его мнению, европейские лидеры не пытаются остановить эскалацию, а, напротив, способствуют дальнейшему обострению ситуации.

Ранее Дмитрий Медведев уже предупреждал о риске третьей мировой войны на фоне международной напряженности. По его оценке, глобальный конфликт может начаться в любой момент, если не изменить текущий политический курс.