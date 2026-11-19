Дмитрий Медведев хлестко отделал Европу после саммита в Китае: дал совет "урсулкам" и "макрошкам" Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Европейские лидеры самостоятельно лишили себя возможности влиять на принятие важнейших международных решений. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

Политик прокомментировал встречу президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне. По его мнению, переговоры трех держав обозначили их ведущую роль в формировании новой системы мировой безопасности.

Медведев сравнил состоявшийся саммит с Ялтинской конференцией 1945 года. Он отметил, что мир вновь оказался перед угрозой глобального конфликта, изменить ход которого способны только крупнейшие державы.

При этом зампред Совбеза резко раскритиковал европейских политиков. По его словам, вместо содействия мирному урегулированию они продолжают поддерживать Киев и способствуют дальнейшему разжиганию конфликта.

«Поэтому пусть всякие урсулки, макрошки, мерцы и прочие калласы не удивляются и не закатывают свои водянистые глаза. Они сами вычеркнули себя из числа лиц, влияющих на принятие решений. Их ничтожность не требует никаких доказательств», — подчеркнул Медведев.

Ранее западные СМИ сообщили, что европейские политики обеспокоены переговорами Путина, Трампа и Си Цзиньпина. В Брюсселе опасаются, что лидеры трех держав могут обсудить будущее европейской безопасности и украинский конфликт без участия ЕС. При этом приглашений на саммит европейские представители не получили.