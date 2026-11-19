Помощник президента РФ Владимир Мединский Фото: Евгения ГУСЕВА.

Информация все чаще стала использоваться в качестве оружия против России и ее традиций. Об этом заявил помощник президента страны Владимир Мединский на II Всероссийском форуме «Государственная политика в гуманитарной сфере».

По его словам, в связи с ситуацией на информационном поле государство обязано взять под контроль формирование собственной повестки. Политик отметил, что новая реальность требует от страны переосмысления процессов и выработки современных идеологических ориентиров.

«Информация давно стала не только одним из инструментов формирования реальности, но и оружием, которое все активнее используется против нашей страны и наших ценностных установок», - подчеркнул Мединский.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сила российского государства в многообразии народов. Поэтому, подчеркнул он, враги никак не могут его одолеть и сломить.