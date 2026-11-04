Тридцать лет Россию пробуют разобрать по национальностям: в День народного единства Владимир Путин объяснил, почему это невозможно

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Международной неделе "Народы России". Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧТО ЗНАЧИТ СЛОВО «РУССКИЙ»?

Есть вопрос, на который России приходится отвечать всякий раз, когда её хотят ослабить: что держит вместе 190 народов, если не страх и не выгода? Это сказано тем, кто тридцать лет (со времен чеченских войн) ищет в России швы, по которым её можно распороть. 4 ноября, на пленарном заседании первой Международной недели «Народы России», перед делегациями 35 стран Владимир Путин ответил на этот вопрос одной фразой: «Мы не просто сплотились за века и эпохи. Наши культуры, мы просто проросли друг в друга». Накануне, на Совете по межнациональным отношениям, президент указал и на тех, кто ищет «внешние силы», которые пытаются расколоть российское общество «на протяжении всей нашей более чем тысячелетней истории».

В Конституции даже после поправок 2020 года государствообразующий народ не назван - только угадывается по языку. Перед делегациями 35 стран президент назвал его: русский народ и русский язык - «основа, образующая российскую государственность». И эта основа гарантирует «свободу, самобытность» всех остальных, всё великое, что создали в России люди любой национальности, «для всего мира тоже русское». Так слово «русский» в один день стало именем для 190 народов - в День народного единства, на Неделе «Народы России», которая отныне, по указу президента, ежегодная. Три дня до того об этом говорили секретарь Совбеза, главы республик и директор разведки. На четвёртый прозвучал ответ на вопрос, с которого всё началось: Россию держит поручительство - один народ ручается за свободу всех, и все зовутся его именем.

Подпись под таким могла быть только одна. Она поставлена.

«ТАКОЙ СОПЕРНИК НИКОМУ НЕ НУЖЕН»

За час до выступления президент положил цветы к Минину и Пожарскому - и начал с них: ополчение 1612 года «совершило подвиг спасения Отечества, изгнало интервентов из Кремля». Тем, кто затевает новую Смуту, интервенты уже не нужны - президент описал их метод: «Появляются новые, нередко крайне опасные вызовы. Надо быть бдительным, пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми». Кому это нужно, он объяснил накануне, на Совете по межнациональным отношениям, с прямотой, которую праздничные речи обычно не допускают: «Такой геополитический соперник никому не нужен». Усилия расколоть Россию на протяжении веков, по его словам, не всегда «были бесплодными», а нынешние трудности связаны «с их усилиями и с нашими в известной степени недоработками».

За час до выступления президент положил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Согласие народов он назвал «несущей конструкцией суверенитета и независимости нашей страны». Русскому народу в этой конструкции отведена «объединительная, созидающая миссия», а «поддержка русской культуры, русского языка имеет стратегическое значение» - в государственных документах это слово стоит рядом с ракетами и границами. Многообразие народов - «наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал»: актив, который нельзя ни заморозить, ни арестовать.

Государственные награды за отвагу на СВО получили «представители более сотни народов России». «Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей» - сто народов в одном окопе, и такой армии нет ни у кого из тех, кто надеется Россию расколоть. Тыл у этой армии тоже посчитан: Год единства народов России, объявленный его указом, собрал, по официальным данным, свыше 50 миллионов участников - каждого третьего жителя страны, - и накануне президент решил, что он «не должен заканчиваться 31 декабря».

Согласие народов Путин назвал «несущей конструкцией суверенитета и независимости нашей страны». Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

НЕМЦЫ ПЛАТЯТ ЗА РУССКИЙ АВАНСОМ

Как это выглядит снаружи, рассказал глава Россотрудничества Игорь Чайка – с цифрами. За неполные полгода больше 13 тысяч человек пришли учить русский в Русские дома - российские культурные центры за рубежом, их 86 официальных в 70 странах и ещё больше 30 партнёрских в 28 странах, 12 соглашений подписано этой осенью. В Африке на одно место квоты на бесплатное обучение в наших вузах претендуют по 12–14 человек. Сейшелы, Танзания, Мадагаскар, Зимбабве, Кения просят открыть русские классы при школах.

Черкесам из зарубежной диаспоры про Россию всё объяснили заранее - их привезли в Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию посмотреть самим: «Люди десятилетиями не были в России, а живут в информационном пространстве, где говорят, что российский народ - мононация, никого не терпят. Приезжают аксакалы - бах! - музей национальный на их языке, бах! - театры с репертуаром на национальном языке. У них просто переворачивается сознание».

И Берлин, где власти ФРГ в сентябре объявили о закрытии Русского дома, проработавшего 40 лет: немцы «начали авансом оплачивать курсы русского языка», «сотнями выходят с пикетом», петиции «набирают десятки тысяч подписей», а полицейский на границе отказался забрать у уезжавших сотрудников аккредитации - «оставив их на память». «Мы им этого сделать не дадим, мы такого подарка не дадим», - сказал Чайка.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на сессии о народосбережении назвала встречную цифру: по визам для разделяющих традиционные ценности МИД выдал больше 1112 виз, 78% переезжающих семей - из Европы, впереди Германия, Франция и Италия.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Очередь за русским языком - в Берлине, в Того, на Сейшелах - будет стоять и после Недели, которая продлится до 8 ноября, разойдётся по регионам.

И через год соберётся снова.

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