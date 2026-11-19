Россия, Китай и США совместно призвали реформировать ООН Фото: REUTERS.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вместе с председателем КНР Си Цзиньпином подписали на саммите АТЭС в Шэньчжэне совместное заявление. В документе, помимо прочего, указана необходимость реформирования Организации объединённых наций (ООН), так как она уже утратила свою актуальность и эффективность.

"Являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы ООН могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности", - сказано в документе.

Напомним, Путин неоднократно выступал за реформу ООН, но признавал, что без широкой поддержки это невозможно.

Ранее KP.RU сообщил, что американская пресса уже вовсю трубит, что встреча лидеров РФ, Китая и США в Шэньчжэне - это конец гегемонии Америки и "смерть" западоцентричного мира.

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