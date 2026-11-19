Пашинян планирует встретиться с Путиным в Москве 3 декабря. Фото: Russian Foreign Ministry's office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве 3 декабря. Об этом он сообщил журналистам.

Неделей ранее премьер-министр Армении сообщил, что трижды планирует посетить Россию в декабре - 3, 11 и 22 декабря.

"На 3 декабря мы предварительно договорились, что у меня будет рабочий визит в Москву, и у нас будут обсуждения, встреча с президентом России", - сообщил Пашинян журналистам.

Он напомнил, что каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге проходит встреча лидеров ЕАЭС и СНГ. А на 11-12 декабря запланирована встреча премьер-министров стран ЕАЭС.

Ранее сайт KP.RU писал о завершившейся встрече Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

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